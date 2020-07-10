Баркли не включил О'Нила в топ-10 игроков всех времён. Шак отреагировал

Легенда НБА, ныне аналитик TNT Шакил О'Нил ответил на заявление коллеги Чарльза Баркли, который не включил его в топ-10 игроков в истории баскетбола. Оба часто спорят между собой в эфирах и подкалывают друг друга.



«Я не согласен с твоим списком, Чак. Ты не включил меня в первую десятку. Что бы ты ни курил там у себя в Рино, тебе нужно засунуть список обратно туда, откуда ты его взял», — приводятся слова О’Нила в "твиттере" Bleacher Report.

Баркли постарался пояснить своё решение.

«Я никогда не видел такого игрока, как Шак. На мой взгляд, он самый доминирующий «большой» в истории. Но я поставил его позади Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Леброна Джеймса и Коби Брайанта. Я не поставил его позади кого-нибудь странного. Шак сейчас занимает 11-е, 12-е или 13-е место», — отметил Баркли на просьбу ведущего Кенни Смита прокомментировать замечание О’Нила.