«Коллаборантов нужно наказать». В Грузии создают петицию за исключение Шенгелии из сборной

Пользователь одного из крупнейших форумов Грузии намерен создать петицию с требованием исключить тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелию из состава национальной команды.



«Адвокаты, пожалуйста, помогите мне создать петицию. Торнике Шенгелия должен быть исключён из сборной Грузии (запретить играть в сборной Грузии на срок не менее пяти лет). Коллаборантов в этой стране нужно наказать раз и навсегда», — написал пользователь.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.