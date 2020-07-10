«Реал» подписал игрока НБА на замену переходящему в «Химки» Джордану Микки

«Реал» согласовал многолетний контракт с центровым «Кливленд Кавальерс» Анте Жижичем, сообщает Eurohoops. В мадридском клубе он должен заменить «большого» Джордана Микки, который договорился о переходе в «Химки».
Контракт Жижича с командой из Огайо истекает по завершении сезона-2019/2020, после чего он станет неограниченно свободным агентом и официально присоединится к «Реалу». 23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года он выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал в них 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. Всего в НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.
Стоит отметить, что у Жижича уже есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. Анте помог клубу дойти до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).
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