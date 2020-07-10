Российские клубы узнали соперников в Еврокубке

В Барселоне состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2020/2021. Россию в турнире представляют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
Состав групп по итогам жеребьёвки:
Группа А: УНИКС (Россия), «Ховентуд» (Испания»), «Партизан» (Сербия), «Венеция» (Италия), «Бахчешехир» (Турция), «Бурж» (Франция)
Группа B: «Уникаха» (Испания), «Будучность» (Черногория), «Маккаби» (Ришон-ле-Цион, Израиль), «Брешия» (Италия), «Ульм» (Германия), «Метрополитан 92» (Франция)
Группа С: «Локомотив-Кубань» (Россия), «Андорра» (Испания), «Литкабелис» (Литва), «Виртус» (Италия), «Монако» (Франция), «Антверпен» (Бельгия)
Группа D: «Промитеас» (Греция), «Гран-Канария» (Испания), «Тренто» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бураспор» (Турция), «Нантер» (Франция).
Регулярный чемпионат состоится с 30 сентября по 16 декабря. Четыре команды из каждой стадии пробьются в стадию Топ-16.
Напомним, сезон-2019/2020 в Еврокубке был досрочно отменён из-за пандемии коронавируса. Из-за этого никто из участников турнира не получил путёвку в Евролигу.
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