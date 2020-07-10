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Тимма и Седокова отдохнули в Майами-Бич и прокатились на роскошном Lamborghini

Тимма и Седокова отдохнули в Майами-Бич и прокатились на роскошном Lamborghini
Баскетбол 0

Известная певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео совместного отдыха со своим возлюбленным – баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой на пляжах Майами-Бич.

Пара проводит время в США. Недавно Тимма и Седокова посетили Нью-Йорк, а затем перебрались в Майами. Певица показала, что Янис решил передвигаться по городу на роскошном Lamborghini.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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