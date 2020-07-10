Вице-президент грузинской федерации: приветствую переход Шенгелии. Он будет лидером ЦСКА

Бывший форвард национальной сборной, ныне вице-президент Федерации баскетбола Грузии Владимир Бойса рассказал, как относится к переходу Торнике Шенгелии из «Басконии» в ЦСКА.



«Тяжёлая работа любого спортсмена направлена на выполнение одной цели — выиграть престижнейшие титулы. Для Торнике сборная Грузии всегда была на первом месте. Играл Шенгелия в Европе или в НБА, но он всегда с большой радостью приезжал на матчи национальной команды.



Я уверен, что он думал о сборной Грузии, когда подписывал контракт с ЦСКА, потому что у него будет возможность присоединиться к сборной во время сезона Евролиги. Я приветствую переход Токо в состав действующих чемпионов Евролиги. Капитан сборной Грузии будет лидером ЦСКА. Я горжусь тем, что играл вместе с таким баскетболистом. Желаю ему успехов в новом клубе», — приводит слова Нацвлишвили Lelo.ge со ссылкой на его страницу в «Фейсбуке».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.