«Зенит» объявил о переходе Гудайтиса. Контракт подписан на два года

Руководство «Зенита» объявило о подписании контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с баскетболистом подписано на два год.
Последние несколько сезонов Артурас провёл в составе «Милана». С итальянской командой он завоевал золотые медали чемпионата и дважды стал обладателем Суперкубка страны. В досрочно завершённом из-за коронавируса сезоне Евролиги — 2019/2020 Гудайтис провёл 29 матчей, набирая в них 10,3 очка и совершая 3,9 подбора.
Напомним, ранее «Зенит» объявил об уходе центровых Колтона Айверсона и Густавой Айона. Очевидно, что Гудайтис призван заменить одного из них.
«Артурас — подвижный центровой с пятилетним опытом игры в Евролиге. Это игрок с боевым характером, всегда играющий с полной самоотдачей; он борется за каждый отскок и не боится контакта. Уверен, что наши болельщики это сразу увидят и оценят. Знаю, что у него большое желание выступать в «Зените» под руководством нашего тренера», — прокомментировал подписание игрока генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
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