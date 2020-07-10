Группа действующих и бывших игроков сборной Грузии поддержали переход Шенгелии в ЦСКА

Бывший и нынешние игроки сборной Грузии Манучар Маркоишвили, Виктор Саникидзе, Лаша Гамкрелидзе, Георгий Цинцадзе, Георгий Шермадини и Гога Битадзе поддержали тяжёлого форварда Торнике Шенгелию после перехода в ЦСКА.
Маркоишвили, Саникидзе, Цинцадзе, Шермадини, Битадзе записали обращение к Шенгелии со словами поддержки.
«Я поздравляю Торнике Шенгелию с победой в чемпионате Испании и присоединением к одной из лучших команд Евролиги, желаю ему успехов», — приводит слова центрового «Тенерифе» Шермадини Imedinews.ge.
«Очень неправильно обвинять Торнике в том, что он не патриот и сделал непатриотический шаг. Шенгелия уже достиг потолка в «Басконии» и нуждается в дальнейшем развитии карьеры, поэтому он принял правильное решение», — сказал экс-игрок УНИКСа Виктор Саникидзе.
«У Торнике появился отличный шанс выиграть Евролигу после перехода в один из европейских грандов. Печально, что переход вызвал такую реакцию в Грузии. Он действительно этого не заслуживает. Торнике прежде всего спортсмен и патриот своей страны, он много сделал для Грузии, и я уверен, что он ещё не раз обрадует грузинских фанатов. Я поддерживаю Токо и желаю ему успехов», – заявил центровой клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Гога Битадзе.
В досрочно завершённом сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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