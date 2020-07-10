Пау Газоль не будет играть за «Барселону» в следующем сезоне

Центровой сборной Испании Пау Газоль не будет выступать в «Барселоне» в следующем сезоне. Об этом рассказал член совета директоров каталонского клуба Хоан Блэйд Марсаль.

«Мы не вели и не будем вести переговоры с Пау Газолем», — приводит слова функционера страница Catradio Esports в «Твиттере».

Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс». На данный момент он является свободным агентом, но не оставляет надежд подписать контракт с одной из команд НБА.

Ветеран рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио в составе сборной Испании. За годы карьеры в национальной команде он завоевал множество наград различной пробы на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.