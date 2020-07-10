Гомельский назвал ещё одну позицию, которую нужно усилить ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский положительно оценивает последние изменения в составе ЦСКА. Вместе с тем он считает, что «армейцам» не помешало бы усилить позицию первого номера. На место разыгрывающего защитника специалист рекомендует подписать Сэма ван Россома.
«У ЦСКА получился хорошо сбалансированный состав: Милутинов и Боломбой, Шенгелия и Фойтманн, Курбанов и Клайберн, Джеймс и Хиллиард, Хэккетт и Стрелниекс. По два игрока на каждую позицию. Есть Сент-Рос, Ухов, Лопатин. Ещё один разыгрывающий был бы кстати. Остановился бы на ван Россоме», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в ходе межсезонья ЦСКА приобрёл Торнике Шенгелию и Николу Милутинова, а также продлил контракт с Майком Джеймсом.
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