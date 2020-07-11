Калатес признался, что ненавидел Ясикявичюса. Теперь он будет играть под его руководством

Новобранец «Барселоны» Ник Калатес признался, что в прошлом испытывал чувство ненависти к Шарунасу Ясикявичюсу. Интересно, что оба нынешним летом присоединились к команде из Каталонии и теперь Калатес вынужден будет выступать под руководством литовца, который стал новым главным тренером «сине-гранатовых».

«Для защитника выступать в одной команде с такими игроками как Миротич, Дэвис и Хиггинс очень просто, а ещё проще, когда команду тренирует Шарунас Ясикявичюс. Впервые я встретился с Шарунасом, когда он выступал в „Панатинаикосе“. Встретил его как игрока и ненавидел. Он очень много на меня кричал.

Тогда мне было только 20 лет и я не понимал, что он пытается сделать из меня лучшего игрока. Позже ко мне пришло это осознание и мы стали близкими друзьями. Правда в том, что сейчас он один из лучших тренеров и, уверен, он привнесёт в «Барселону» новую психологию", — приводит слова Калатеса AS.