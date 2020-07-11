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«Инстаграм» добавил новый элемент на страницу Коби Брайанта

«Инстаграм» добавил новый элемент на страницу Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Социальная сеть «Инстаграм» добавила надпись «Светлая память» на странице Коби Брайанта. Напомним, Брайант погиб в конце января 2020 года.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.

Ранее вдова Брайанта Ванесса показала подписчикам необычный подарок от легенды «Лос-Анджелес Лейкерс». Речь идёт о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».

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