«Инстаграм» добавил новый элемент на страницу Коби Брайанта

Социальная сеть «Инстаграм» добавила надпись «Светлая память» на странице Коби Брайанта. Напомним, Брайант погиб в конце января 2020 года.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.
Ранее вдова Брайанта Ванесса показала подписчикам необычный подарок от легенды «Лос-Анджелес Лейкерс». Речь идёт о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».
- 11 июля 2020
-
10:50
-
09:32
-
07:58
-
07:45
-
07:13
-
07:05
-
00:53
- 10 июля 2020
-
23:25
-
22:13
-
21:30
-
20:49
-
19:45
-
19:31
-
19:11
-
18:17
-
18:13
-
17:18
-
16:53
-
15:56
-
15:33
-
15:06
-
14:03
-
13:53
-
13:47
-
13:18
-
13:01
-
12:42
-
11:44
-
11:29
-
11:23
-
11:02
-
10:19
-
10:14
-
09:31
-
09:14