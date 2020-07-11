Жена Шенгелии — после его перехода в ЦСКА: ты величайший патриот!

Саломе Джугели, супруга новобранца ЦСКА Торнике Шенгелии, поддержала мужа на фоне обрушившейся на него критики в Грузии.



«Токо! Я люблю тебя, и я счастлива, что мы воспитываем трёх грузинских мужчин, которые говорят «Отче наш» каждый день перед сном! В возрасте 4-5 лет мы начали их учить родному языку, а в 5-6 лет, вдали от своей родины, они свободно пишут и читают по-грузински! Я безумно тебя люблю, потому что ты удивительно божественен и человечен! Благородный и щедрый, совершающий все добрые дела без огласки, без популистских действий! Ты величайший патриот, настоящий грузин, сильный профессионал, трудоголик, замечательный человек, муж, отец, брат и друг! Я думаю, что никогда не смогу остановиться при перечислении твоих достоинств. Не перестану показывать, как я к тебе отношусь!» — написала Джугели на своей странице в «Фейсбуке».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.