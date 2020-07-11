Жена Шенгелии — после его перехода в ЦСКА: ты величайший патриот!

Саломе Джугели, супруга новобранца ЦСКА Торнике Шенгелии, поддержала мужа на фоне обрушившейся на него критики в Грузии.
«Токо! Я люблю тебя, и я счастлива, что мы воспитываем трёх грузинских мужчин, которые говорят «Отче наш» каждый день перед сном! В возрасте 4-5 лет мы начали их учить родному языку, а в 5-6 лет, вдали от своей родины, они свободно пишут и читают по-грузински! Я безумно тебя люблю, потому что ты удивительно божественен и человечен! Благородный и щедрый, совершающий все добрые дела без огласки, без популистских действий! Ты величайший патриот, настоящий грузин, сильный профессионал, трудоголик, замечательный человек, муж, отец, брат и друг! Я думаю, что никогда не смогу остановиться при перечислении твоих достоинств. Не перестану показывать, как я к тебе отношусь!» — написала Джугели на своей странице в «Фейсбуке».
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
- 11 июля 2020
-
13:04
-
12:53
-
12:39
-
12:14
-
11:51
-
10:50
-
09:32
-
07:58
-
07:45
-
07:13
-
07:05
-
00:53
- 10 июля 2020
-
23:25
-
22:13
-
21:30
-
20:49
-
19:45
-
19:31
-
19:11
-
18:17
-
18:13
-
17:18
-
16:53
-
15:56
-
15:33
-
15:06
-
14:03
-
13:53
-
13:47
-
13:18
-
13:01
-
12:42
-
11:44
-
11:29
-
11:23