В ливанском клубе будут играть отец и сын. Это первый случай в истории баскетбола

Ливанский клуб «Чампвилль» объявил о подписании контрактов на сезон-2020/2021 с Фади и Джихадом Эль Хатибами.
Джихад приходится 40-летнему Фади сыном. Они станут первым дуэтом отец — сын в составе одной команды в истории профессионального баскетбола. Фади по прозвищу «Ливанский тигр» начал карьеру в 1997 году. Его считают лучшим ливанским игроком всех времён и одним из лучших в Азии. Фади выступает за «Чампвилль» последние три года.
Ранее 35-летний лёгкий форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о намерении сыграть в одной команде со своим сыном Бронни. 15-летний Бронни выйдет на драфт НБА в лучшем случае в 2022 году при условии принятия планируемых лигой изменений правил, однако Леброну уже не удастся вписать своё имя в историю с учётом достижения Эль Хатибов.
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