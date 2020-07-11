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Гомельский оценил потенциал «Химок» под руководством Куртинайтиса

Гомельский оценил потенциал «Химок» под руководством Куртинайтиса
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о подмосковных «Химках». Гомельский отметил, что у команды большой потенциал, однако коллективу не хватает стабильности.

«Химки» с Куртинайтисом доказали, что способны обыграть любого соперника в отдельном матче. Теперь к таланту, который несомненно в «Химках» имеется, необходимо прибавить стабильность. Получится или нет — узнаем по ходу сезона", — написал Владимир Гомельский в своей конференции.

В нынешнее межсезонье «Химки» совершили ряд важных шагов в плане сохранения состава. Так, новый контракт был заключён с лидером коллектива Алексеем Шведом. Кроме того, сотрудничество с клубом продлили Девин Букер и ветераны команды Сергей Моня и Егор Вяльцев.

Завершившийся досрочно из-за коронавируса сезон Единой лиги ВТБ «Химки» завершили на первой позиции.

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