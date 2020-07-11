Жена Стефена Карри раскрыла способ приведения фигуры в норму

Интернет-пользователи начали активно обсуждать трансформацию тела Айеши Карри, жены разыгрывающего клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Айеше, которая является матерью троих детей, удалось сбросить 16 кг. Она раскрыла способ приведения фигуры в порядок.



«Начала заниматься фитнесом, потому что хотела быть сильной и здоровой. Делала это для себя и для людей, зависящих от меня. Важно, чтобы этот процесс не помешал жить в привычном ритме. Не люблю термин «баланс», потому что сомневаюсь, что есть универсальная и работающая для всех формула, однако убеждена, что очень полезно уделять себе время, не забывая при этом о выполнении упражнений.

Поработала над тем, чтобы сделать правильные привычки и занятия частью плотного графика. Стала использовать несколько приёмов: простые 10-минутные тренировки, здоровые рецепты и так далее», – написала Айеша Карри на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Айеши Карри в «Инстаграме».