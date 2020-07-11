Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался о переходе тяжелого форварда Торнике Шенгелии из «Басконии» в ЦСКА.
«Хочу выразить искреннюю поддержку Торнике Шенгелии, чей переход в ЦСКА сопровождался довольно неприятной реакцией. В течение многих лет я играл за московский «Спартак», одну из сильнейших команд в России. Помимо завоёванных титулов моей главной задачей было поднять грузинский флаг. Делал это при каждой возможности.
Уверен, так же много раз будет и в случае Торнике. Для меня, как и для многих грузин, Торнике Шенгелия был, есть и будет примером для подражания, образцовым профессиональным спортсменом и настоящим патриотом своей страны. Поздравляю Торнике с завоеванием титула чемпиона Испании и переходом в новую команду — ЦСКА, где он обязательно будет лидером и выдающимся игроком. Желаю успехов, побед и новых титулов», — цитирует Ананидзе Fanebi.com.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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