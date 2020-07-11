Болельщики: Харден отложил приезд в Орландо, чтобы напоследок сходить в стрип-клуб

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прибудет в расположение команды в Орландо отдельно и с опозданием, сообщил инсайдер The Athletic Шамс Чарания.



Игроки «Рокетс» уже заселились в отель, но Харден и его одноклубник Расселл Уэстбрук задерживаются. Болельщики в «Твиттере» под постом Чарании шутят, что задержка объясняется походом Хардена в стрип-клуб – последним перед длительной паузой.

Фото доступно на странице Playmaker в «Инстаграме».



Скоро Харден попадёт в «пузырь» в Орландо, где свобода передвижения игроков будет ограничена. Джеймс считается большим поклонником стрип-клубов. В одном из хьюстонских заведений подобного рода повесили его майку, проведя своеобразную церемонию «вывода номера из обращения». Это сделали после того, как Харден за ночь потратил $ 1 млн.