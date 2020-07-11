Топ-100 игроков НБА от Bleacher Report: Яннис выше Леброна, Дончич сильно обошёл Уэстбрука

Bleacher Report составил рейтинг топ-100 игроков НБА.
Первую десятку сформировали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джимми Батлер («Майами Хит») и Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»).
Из главных неожиданностей можно выделить низкие позиции многократных участников Матча звёзд НБА Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс», 16-е место), Кайри Ирвинга («Бруклин Нетс», 19-е место), Рассела Уэстбрука («Хьюстон Рокетс», 22-е место), Ламаркуса Олдриджа и ДеМара Дерозана (оба «Сан-Антонио Спёрс», 50-е и 53-е места соответственно). Первый номер драфта-2019 тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон занял 29- место.
Стоит отметить, что в рейтинг не включены баскетболисты, отыгравшие менее 500 минут в этом сезоне. По этой причине не упомянуты Стефен Карри и Клэй Томпсон (оба «Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») и Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), которые продолжительное время пропустили из-за травм или до сих пор находятся в лазарете.
- 11 июля 2020
-
23:16
-
22:00
-
21:22
-
21:06
-
20:13
-
19:22
-
18:29
-
17:49
-
16:32
-
15:38
-
14:54
-
13:34
-
13:04
-
12:53
-
12:39
-
12:14
-
11:51
-
10:50
-
09:32
-
07:58
-
07:45
-
07:13
-
07:05
-
00:53
- 10 июля 2020
-
23:25
-
22:13
-
21:30
-
20:49
-
19:45
-
19:31
-
19:11
-
18:17
-
18:13
-
17:18
-
16:53