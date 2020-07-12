«Бостон» будет ограничивать минуты 4-кратного участника Матча звёзд Уокера

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер будет проводить на площадке ограниченное игровое время после рестарта сезона НБА, сообщаетcя на странице Boston.com Celtics News. в «Твиттере».



Уокер пропустил 6 из 10 последних игр «Селтикс» до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса в связи с травмой левого колена. В общей сложности четырёхкратный участник Матча звёзд НБА пропустил 14 матчей в этом сезоне.



«Цель заключается в том, чтобы на старте плей-офф Кемба смог играть без ограничений. Мы будем двигаться очень медленно, чтобы он смог укрепить колено и был в порядке, когда начнутся матчи плей-офф», – заявил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс.



В нынешнем сезоне 30-летний Уокер набирал 21,2 очка, совершал 4,9 передачи и собирал 3,4 подбора. Он проводит первый сезон в «Бостоне». Первые восемь лет карьеры Уокер выступал за «Шарлотт Хорнетс».