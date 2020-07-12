Гомельский: ЦСКА способствовал подъёму клубного баскетбола в России. Пример другим дан

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что усилия ЦСКА помогают развивать клубный баскетбол на территории всей страны. По словам специалиста, несколько клубов пытаются брать пример с «армейцев».

«ЦСКА очень способствовал общему подъёму уровня клубного баскетбола в России. Пример дан. Несколько клубов пытаются повторить», — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос одного из читателей.

Напомним, ЦСКА является доминирующей силой в российском баскетболе на протяжении многих лет. За годы существования Единой лиги ВТБ «армейцы» лишь раз не выиграли турнир. Кроме того, команда из Москвы — гранд европейского баскетбола и уже много лет стабильно участвует в «Финале четырёх» Евролиги. ЦСКА — действующий обладатель трофея.