Гомельский: ЦСКА способствовал подъёму клубного баскетбола в России. Пример другим дан

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что усилия ЦСКА помогают развивать клубный баскетбол на территории всей страны. По словам специалиста, несколько клубов пытаются брать пример с «армейцев».
«ЦСКА очень способствовал общему подъёму уровня клубного баскетбола в России. Пример дан. Несколько клубов пытаются повторить», — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос одного из читателей.
Напомним, ЦСКА является доминирующей силой в российском баскетболе на протяжении многих лет. За годы существования Единой лиги ВТБ «армейцы» лишь раз не выиграли турнир. Кроме того, команда из Москвы — гранд европейского баскетбола и уже много лет стабильно участвует в «Финале четырёх» Евролиги. ЦСКА — действующий обладатель трофея.
- 12 июля 2020
-
12:49
-
11:48
-
10:54
-
09:56
-
09:02
-
08:08
-
07:40
-
07:31
- 11 июля 2020
-
23:16
-
22:00
-
21:22
-
21:06
-
20:13
-
19:22
-
18:29
-
17:49
-
16:32
-
15:38
-
14:54
-
13:34
-
13:04
-
12:53
-
12:39
-
12:14
-
11:51
-
10:50
-
09:32
-
07:58
-
07:45
-
07:13
-
07:05
-
00:53
- 10 июля 2020
-
23:25
-
22:13
-
21:30