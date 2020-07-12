Итальянский сайт выбрал лучшую команду Европы между ЦСКА и «Барселоной» после трансферов

Итальянский сайт Eurorodevotion отдал ЦСКА преимущество над «Барселоной», определяя сильнейшую команду Европы после недавних трансферов.



Стартовые составы ЦСКА (Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов) и «Барселоны» (Ник Калатес, Кори Хиггинс, Адам Ханга, Никола Миротич и Брэндон Дэвис) названы сильнейшими в Евролиге. Eurorodevotion отдаёт преимущество «армейцам» на тренерском мостике. Отмечается, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис смотрится предпочтительнее коллеги из «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса из-за большего опыта и числа выигранных трофеев. В целом по позициям в каждой линии ЦСКА тоже выглядит немного сильнее «Барселоны».



«Сегодня ЦСКА кажется лучше. Ожидаем последние трансферы команд, которые могут изменить текущую ситуацию. Другие команды? «Реал» и «Анадолу Эфес» позади ЦСКА и «Барселоны». Не сильно, но позади. «Маккаби» на порядок ниже. Другие претенденты? На этом список окончен», – пишет Eurorodevotion.