Итальянский сайт выбрал лучшую команду Европы между ЦСКА и «Барселоной» после трансферов

Итальянский сайт Eurorodevotion отдал ЦСКА преимущество над «Барселоной», определяя сильнейшую команду Европы после недавних трансферов.
Стартовые составы ЦСКА (Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия и Никола Милутинов) и «Барселоны» (Ник Калатес, Кори Хиггинс, Адам Ханга, Никола Миротич и Брэндон Дэвис) названы сильнейшими в Евролиге. Eurorodevotion отдаёт преимущество «армейцам» на тренерском мостике. Отмечается, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис смотрится предпочтительнее коллеги из «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса из-за большего опыта и числа выигранных трофеев. В целом по позициям в каждой линии ЦСКА тоже выглядит немного сильнее «Барселоны».
«Сегодня ЦСКА кажется лучше. Ожидаем последние трансферы команд, которые могут изменить текущую ситуацию. Другие команды? «Реал» и «Анадолу Эфес» позади ЦСКА и «Барселоны». Не сильно, но позади. «Маккаби» на порядок ниже. Другие претенденты? На этом список окончен», – пишет Eurorodevotion.
- 12 июля 2020
-
17:42
-
17:27
-
16:40
-
14:59
-
13:52
-
12:49
-
11:48
-
10:54
-
09:56
-
09:02
-
08:08
-
07:40
-
07:31
- 11 июля 2020
-
23:16
-
22:00
-
21:22
-
21:06
-
20:13
-
19:22
-
18:29
-
17:49
-
16:32
-
15:38
-
14:54
-
13:34
-
13:04
-
12:53
-
12:39
-
12:14
-
11:51
-
10:50
-
09:32
-
07:58
-
07:45
-
07:13