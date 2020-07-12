Энтони Дэвис отказался наносить на майку антирасистские надписи

Тяжёлый форвард «Ло-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после рестарта сезона НБА в Орландо будет выступать с фамилией на майке, информирует журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс.



Дэвис последовал примеру одноклубника Леброна Джеймса, который отказался наносить на майку надписи, связанные с борьбой против расовой и социальной несправедливости.



Ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень вошли надписи: «Жизнь чернокожих важна», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.