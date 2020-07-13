Леброн поддержал Войнаровски, отстранённого за оскорбление сенатора

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, отстранённого от работы за оскорбление сенатора в США.



"#СвободуВойнаровски", — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.



Напомним, ранее Войнаровски попал в неприятный скандал, позволив себе нецензурную брань в адрес сенатора от штата Миссури Джоша Хоули. Тот предложил НБА расширить список альтернативных фраз, которые можно наносить на майки баскетболистам вместо фамилий, а также обвинил лигу в связях с Китаем. Хоули выдвинул несколько собственных вариантов: «возвращение к мечте», «поддержите наши войска», «Господь, благослови Америку».



Хоули также подчеркнул, что в НБА перешли все мыслимые границы политизации процесса. Через некоторое время Хоули выложил скрин ответа, присланный известным обозревателем Эдрианом Войнаровски. Тот не выбирал выражений. «Да пошли вы» (на самом деле Войнаровски использовал более грубую фразу. — Прим. «Чемпионата»). Позже Войнаровски принёс публичные извинения, выложив соответствующий пост в «Твиттере», однако ESPN принял решение отстранить журналиста на неопределённый срок.