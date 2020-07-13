Женщина сообщила, что игрок НБА пригласил её в закрытый кампус. Бамба указал на Митчелла

Одна из пользовательниц «Твиттера» написала на своей странице, что получила приглашение от неназванного игрока НБА посетить закрытый кампус в Орландо, где в ближайшее время запланировано провести доигровку чемпионата.



Игроки НБА должны соблюдать строгий карантин, поэтому к ним не допускают посторонних. Им даже запрещено брать с собой жён и подруг.



Центровой «Орландо Мэджик» Мохамед Бамба в шутку предположил, что пригласить девушку для совместного досуга в кампус мог атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл.



«Чёрт, хотела бы я, чтобы это был он», — написала девушка в ответ на пост центрового «Мэджик».



Тренировочный лагерь команд НБА пройдёт с 9 по 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.