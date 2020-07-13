Седокова: Тимма говорит, что полюбил меня за моё большое сердце. А я его за огромную душу

Известная певица Анна Седокова, которая вместе с баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой отдыхает сейчас в США, решила рассказать своим подписчикам, почему в своё время влюбилась в латвийского спортсмена.



«Он всегда говорит, что полюбил меня за моё большое сердце… А я его за огромную душу», — написала Седокова в социальной сети.

Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.