Баркли подверг жёсткой критике борьбу НБА с расизмом

Член Зала славы, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли считает, что НБА выбрала неправильную стратегию борьбы с расовой и социальной несправедливостью, сосредоточив внимание на надписях на майках.



«Мы превращаемся в цирк… Вместо того чтобы говорить о расовом равенстве, расовой и экономической справедливости, мы тратим время, обсуждая, кто стоит на колене, а кто не делает этого, говорим о надписях на автобусах и на майках. Я считаю, что мы упускаем суть.



Нам необходима реформа полиции, реформа тюремной системы. Это задачи номер один и номер два, на которых нужно сконцентрироваться. Нам нужны полицейские, хорошие копы, которые будут контролировать плохих полицейских. Если мы будем тратить время на надписи на майках, то не достигнем цели. Я обеспокоен тем, что мы превращаем это в цирк, вместо того чтобы пытаться сделать что-то хорошее», – цитирует Баркли CNBC.



Ранее НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень вошли надписи: «Жизнь чернокожих важна», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.