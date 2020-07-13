Два игрока из российских клубов попали в топ-10 свободных агентов Евролиги

Портал Eurohoops составил подборку самых рейтинговых свободных агентов в баскетбольной Евролиге в текущем межсезонье. В нём оказались два баскетболиста из российских клубов «Зенит» и «Химки». Речь идёт о Густаво Айоне и Энтони Гилле.



Открыл список игроков, которые способны заинтересовать команды, Лоренцо Браун, выступавший в прошлом сезоне за белградскую «Црвену Звезду».

Топ-10 свободных агентов Евролиги:



Лоренцо Браун («Црвена Звезда», в среднем 12,3 очка за матч в сезоне-2019/2020)

Билли Бэрон («Црвена Звезда», 11,6)

Анте Томич («Барселона», 5,7)

Грег Монро («Бавария», 12,9)

Нейт Уолтерс («Маккаби», 7,5)

Никола Калинич («Фенербахче», 6,6)

Джеймс Наннэлли («Фенербахче», 4,2)

Энтони Гилл («Химки», 8,3)

Тарик Блэк («Маккаби», 9,1)

Густаво Айон («Зенит», 12,5).