Грузинский художник: Шенгелия будет махать флагом перед Путиным? Не прощайте это поведение

Грузинский хужожник Гия Бугадзе считает, что тяжёлый форвард Торнике Шенгелия заслуживает всеобщего порицания за переход из «Басконии» в ЦСКА.



«Произошла очень печальная вещь. Поведение Торнике подаёт очень плохой пример для нового поколения. Это ещё один признак того, что мы не воспринимаем войну и её фактор всерьёз. Торнике — самый талантливый спортсмен Грузии. Я гордился, когда грузинский флаг был поднят в западной Европе. Я был доволен и счастлив, когда «Баскония» стала чемпионом Испании. Я уважаю талант Шенгелии. Насколько я был рад этой победе, настолько недоволен выбором нового клуба. Сейчас он говорит, что будет махать тем же флагом, когда команда Красной Армии станет чемпионом Евролиги. Парадокс всей этой ситуации заключается в том, что грузины – очень странные люди. И в хорошем, и в плохом смысле. Как могут быть такие двойные стандарты? Он будет играть под гимн России. Я не понимаю и никогда не пойму этого. Хотя, конечно, коллаборационизм был замечен много раз среди наших певцов. Тот же Паата Бурчуладзе. Певцы поют для Путина. Когда вы великий спортсмен, такой коллаборационизм — очень плохой пример. Шенгелия будет махать флагом перед Путиным?



Манучар Маркоишвили тоже играл за ЦСКА, но никто так не критиковал его. Шенгелия — капитан сборной и более известный игрок. Маркоишвили — хороший игрок, но Шенгелия гораздо ценнее. Представьте, что Диего Марадона играет за «Челси» во время кризиса Фолклендских островов (военный конфликт между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских островов с марта по июнь 1982 года. — Прим. «Чемпионата»), Марадона представлял Аргентину. Шенгелия в составе «Басконии» олицетворял лицо Грузии. Мне искренне жаль. Его поведение унизительно и подаёт дурной пример, особенно для молодых спортсменов. Талантливый спортсмен очень опасен, его можно использовать в очень плохих целях. Человек без идеалов может сделать слишком много ошибок. Это наша проблема. Грузия — страна с потерянными идеалами. А мускулистый спортсмен будет использовать свои мышцы, будучи ведомым чужим умом. Я не могу сравнить Шенгелию с любым другим спортсменом. В России много грузинских певцов, я упомянул Паату Бурчуладзе. Если ты выдающийся человек, на тебе больше ответственности. У нас маленькая нация, но нужно проявлять больше сознательности. Не прощайте такое поведение. Я думаю, что случилось что-то очень плохое», — цитирует Бугадзе fortuna.ge.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.