Паскуаль и Церковный высказались о переходе Пойтресса в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и генеральный директор Александр Церковный поделились мнением о подписании центрового «Галатасарая» Алекса Пойтресса.
«Мы очень рады, что в ростер нашей команды добавился Алекс Пойтресс. Он может одинаково хорошо играть на позициях 4-го и 5-го номеров, что даст нам большое преимущество. В 26 лет он решил сделать шаг вперёд в развитии своей карьеры вместе с нами. «Зенит» приобретает сильного атлетичного игрока, который обязательно порадует своей игрой наших болельщиков», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Алекс — мощный, атлетичный и при этом очень мобильный и координированный «большой», который дополнит и укрепит нашу переднюю линию. Его самоотдача и манера придадут энергии на площадке и зрелищности игре», — заявил Церковный.
Пойтресс выставил свою кандидатуру на драфт НБА в 2016 году и присоединился к «Орландо Мэджик» в Летней лиге. После этого он подписал контракт с «Индианой Пэйсерс». В апреле следующего года перешёл в «Филадельфию Сиксерс», с которой подписал соглашение до конца сезона.
Сезон-2018/2019 Алекс провёл в системе «Атланты Хоукс», где отыграл 21 матч со средней статистикой 5 очков и 4 подбора. В декабре 2019 года Пойтресс перешёл в состав «Галатасарая», набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой Суперлиги.
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