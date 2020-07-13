Кайри Ирвинг отправил послание всем своим хейтерам

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ответил всем тем, кто критикует его гражданскую позицию.
«Всё делается на площадке. Посмотрите на моё резюме, посмотрите на моё искусство. Я создавал это на протяжении более 10 лет. Не принижайте это и не играйте со мной. Семь месяцев в году я нахожусь вдали от семьи. Я на передовой, занимаюсь активизмом. Пытаюсь привлечь внимание к Бреонне Тэйлор, движению Say Her Name, всем нашим женщинам. Жизнь гораздо шире, чем просто бросание проклятого баскетбольного мяча», – приводит слова Ирвинга The Score.
Напомним, ранее Ирвинг возглавил коалицию игроков по бойкоту рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо и предлагал создать отдельную лигу. Ирвинга поддержал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, но дальше обсуждения на видеоконференции ситуация с бойкотом не зашла.
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