Центровой «Орландо» Бамба изменил внешний вид, набрав 13 кг

Центровой «Орландо Мэджик» Мо Бамба набрал 13 кг веса после паузы в регулярном чемпионате НБА.



216-сантиметровый Бамба весил около 109 кг. Игрок заявил, что специально работал над набором веса во время перерыва в сезоне, вызванного пандемией коронавируса.



На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Орландо» занимал восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 30-35. С высокой степенью вероятности подопечные Стива Клиффорда смогут пробиться в плей-офф по итогам восьми матчей регулярного чемпионата в «Диснейуорлде», поскольку соседи по таблице, «Бруклин Нетс» (30-34) и «Вашингтон Уизардс» (24-40), в преддверии рестарта сезона потеряли ряд ведущих исполнителей.

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