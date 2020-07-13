Центровой «Орландо» Бамба изменил внешний вид, набрав 13 кг

Центровой «Орландо Мэджик» Мо Бамба набрал 13 кг веса после паузы в регулярном чемпионате НБА.
216-сантиметровый Бамба весил около 109 кг. Игрок заявил, что специально работал над набором веса во время перерыва в сезоне, вызванного пандемией коронавируса.
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Орландо» занимал восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 30-35. С высокой степенью вероятности подопечные Стива Клиффорда смогут пробиться в плей-офф по итогам восьми матчей регулярного чемпионата в «Диснейуорлде», поскольку соседи по таблице, «Бруклин Нетс» (30-34) и «Вашингтон Уизардс» (24-40), в преддверии рестарта сезона потеряли ряд ведущих исполнителей.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Орландо Мэджик».
- 13 июля 2020
-
20:00
-
19:23
-
19:01
-
18:54
-
18:00
-
17:18
-
16:47
-
16:28
-
15:28
-
15:16
-
14:52
-
12:42
-
12:22
-
11:55
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:30
-
07:55
-
04:31
-
01:06
-
00:57
- 12 июля 2020
-
23:04
-
22:00
-
20:43
-
19:51
-
18:48
-
17:42
-
17:27
-
16:40
-
14:59
-
13:52