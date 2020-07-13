Грузинский писатель: не знаю Шенгелию, но я бы не стал играть в ЦСКА

Грузинский писатель Дато Турашвили поделился мнением о переходе Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.
«Я не могу сказать, сожалеет ли Торнике Шенгелия об этом выборе (к сожалению, я его вообще не знаю). Любой человек должен быть свободен в любом выборе, но я бы не стал выступать за Центральный спортивный клуб Российской армии», — приводит слова Дато Турашвили Fortuna.ge.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
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