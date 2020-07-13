Джоэл Эмбиид решил, что будет на его майке во время рестарта сезона НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время рестарта сезона НБА в Орландо будет выступать в Орландо с фамилией на майке, сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс.



Ранее сообщалось, что только 17 игроков оставят фамилию во время рестарта сезона НБА, в их числе лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. 285 баскетболистов из 350 выразили желание нанести на майку лозунг о социальной и расовой справедливости.



НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень, представленный в «Твиттере», вошли надписи «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.