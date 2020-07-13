Форвард «Хьюстона» на продолжительный период застрял в изоляции, случайно нарушив карантин

Форвард «Хьюстон Рокетс» Бруно Кабокло неумышленно нарушил правила карантина, сообщает журналист ESPN Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».



Кабокло будет вынужден провести в комнате изоляции восемь дней, после чего сможет возобновить тренировки вместе с товарищами по команде. Сообщалось, что «Рокетс» прибыли в Орландо для участия в рестарте сезона НБА без Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена. Позже выяснилось, что Уэстбрук заразился коронавирусом.



НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В рестарте сезона примет участие 22 команды.



На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.