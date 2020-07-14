Лука Дончич рассказал, что значит жить в «пузыре» НБА

21-летний словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал, что для него означает жизнь в «пузыре» в преддверии рестарта сезона НБА.
«Для меня это напоминает чемпионат Европы. Все команды в одном отеле. Я привык к этому. Мы будем все вместе, это не так и плохо», — приводит слова Луки Дончича Clutch Points.
При этом Дончич действительно чувствует себя достаточно комфортно, судя по видео с тренировок «Далласа».
Превосходная игра Дончича помогла «Маверикс» добиться 40 побед в матчах регулярного чемпиона до паузы, связанной с пандемией коронавируса. В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции и имеет хорошие шансы впервые выступить в плей-офф с сезона-2015/2016. Дончич до остановки турнира набирал в среднем за игру 28,7 очка, делал 9,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
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