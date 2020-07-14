Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Следующий сезон НБА может начаться в марте

Следующий сезон НБА может начаться в марте
Баскетбол / НБА 0

Сезон НБА-2020/2021 может начаться в марте, сообщает The Morning Consult.

НБА рассматривает четыре возможных варианта начала следующего сезона. Один из них подразумевает старт чемпионата в марте следующего года и завершение в октябре. При таком сценарии сезон НБА, скорее всего, будет остановлен на время проведения Олимпийских игр в Токио.

Три других сценария предполагают, что сезон стартует в декабре и завершится в июле 2021 года. Детали разнятся в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. В документе указано, что лига разрешит командам и местным органам здравоохранения определить, безопасно ли принимать болельщиков. Например, может возникнуть ситуация, когда некоторые команды смогут принимать зрителей, а другим это будет запрещено.

Сезон НБА-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. 4 июня лига одобрила план по рестарту сезона, который возобновится 30 июля в Орландо с участием 22 команд:

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020