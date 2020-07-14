Следующий сезон НБА может начаться в марте

Сезон НБА-2020/2021 может начаться в марте, сообщает The Morning Consult.



НБА рассматривает четыре возможных варианта начала следующего сезона. Один из них подразумевает старт чемпионата в марте следующего года и завершение в октябре. При таком сценарии сезон НБА, скорее всего, будет остановлен на время проведения Олимпийских игр в Токио.



Три других сценария предполагают, что сезон стартует в декабре и завершится в июле 2021 года. Детали разнятся в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. В документе указано, что лига разрешит командам и местным органам здравоохранения определить, безопасно ли принимать болельщиков. Например, может возникнуть ситуация, когда некоторые команды смогут принимать зрителей, а другим это будет запрещено.



Сезон НБА-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. 4 июня лига одобрила план по рестарту сезона, который возобновится 30 июля в Орландо с участием 22 команд: