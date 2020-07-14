Ватутин объяснил, почему ЦСКА не предложил новый контракт Воронцевичу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что экономическая и кадровая ситуация в клубе не позволила предложить новый контракт тяжёлому форварду Андрею Воронцевичу.
«Да, по Воронцевичу решение было нашим. И это решение было одним из самых сложных за годы моей работы в ЦСКА. Мы принимали его долго, вынужденно и с болью. После 14 лет в клубе, конечно, было бы здорово, если бы Андрей завершил карьеру именно здесь. Но в новой ситуации — экономической и кадровой — мы не могли предложить ему ни сопоставимой зарплаты, ни привычной для звездного статуса игровой роли. Воронцевичу рано становиться просто живым символом, по примеру Фелипе Рейеса в «Реале». Андрей сохраняет любовь к игре, желание выходить на площадку, бороться. Потому наше расставание — это и проявление уважения к высококлассному игроку и профессионалу, который способен проявить себя», — цитируют Ватутина «Известия».
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.
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