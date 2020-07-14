Ватутин: уровень жизни в России ниже, чем в Европе, телевизионный контракт самый дешёвый

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб получает крайне мало денег от телевизионных трансляций.
«Уровень жизни здесь ниже, чем в Европе, цены на билеты уже почти на максимальной границе. Посещаемость мы за последние годы существенно подняли, но, даже если будем собирать аншлаги, останемся далеки от самоокупаемости. ТВ-права продает Евролига, но большой прибыли от этого мы не видим, российский телевизионный контракт самый дешевый в Европе. Постоянное участие ЦСКА в «Финалах четырёх» заставляет соперников искать методы, чтобы нас остановить, и для этого некоторые хотят поменять правила игры. При этом забывается, что большой бюджет не всегда является гарантией успеха, и примерами тому могут служить многолетние не столь успешные вливания других команд.
На последнем заседании совета Евролиги мы выдвинули целый пакет предложений. Не вдаваясь в подробности, скажу, что они касаются нюансов правил фейр-плей, календаря, работы с телевизионными контрактами, распределения доходов и некоторых маркетинговых аспектов. При этом нам бы хотелось больше свободы в деле зарабатывания денег на национальных рынках, где у нас тоже скованы руки по многим направлениям, нужно как минимум получить большее количество рекламных площадей на домашних матчах.
В ближайшем сезоне в связи с пандемией предполагается отказаться от призовых и ввести гарантированную сумму за участие — это поможет планировать бюджет. Важный момент для соблюдения правила фейр-плей — наличие определенности со спонсорами. В кризисной ситуации спонсор может попросту уйти в разгар сезона, и клуб автоматически станет нарушителем, поскольку доходная часть бюджета «просядет», — цитируют Ватутина «Известия».
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