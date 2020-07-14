Три сделки ЦСКА вошли в топ-10 летних трансферов в Евролиге

Портал Eurohoops составил подборку самых рейтинговых переходов в баскетбольной Евролиге в текущем межсезонье. В нём оказались три трансфера московского ЦСКА. Речь идёт о подписании Николы Милутинова и Торнике Шенгелии, а также об уходе Кайла Хайнса.



Топ-10 трансферов лета по версии Eurohoops:



1. Никола Милутинов (Сербия) — из «Олимпиакоса» в ЦСКА.

2. Торнике Шенгелия (Грузия) — из «Басконии» в ЦСКА.

3. Малькольм Дилэйни (США) — из «Барселоны» в «Милан».

4. Кайл Хайнс (США) — из ЦСКА в «Милан».

5. Луиджи Датоме (Италия) — из «Фенербахче» в «Милан».

6. Ник Калатес (Греция) — из «Панатинаикоса» в «Барселону».

7. Деррик Уильямс (США) — из «Фенербахче» в «Валенсию».

8. Джордан Лойд (США) — из «Валенсии» в «Црвену Звезду».

9. Рокас Гедрайтис (Литва) — из «Альбы» в «Басконию».

10. Мартин Херманнссон (Исландия) — из «Альбы» в «Валенсию».

Два игрока из российских клубов попали в топ-10 свободных агентов Евролиги