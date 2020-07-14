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В Единой лиге ВТБ выбрали руководителей, назвали дату и число участников нового сезона

В Единой лиге ВТБ выбрали руководителей, назвали дату и число участников нового сезона
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Совет Единой лиги ВТБ на заседании 14 июля утвердил ряд ключевых решений. Ключевым из них стало переизбрание Сергея Кущенко на пост президента организации, на должность генерального директора — Илоны Корстин. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 начнётся 20 сентября. По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд. Победителя выявят в плей-офф в серии до трёх побед по схеме 2-2-1.

Также утверждено, что все 13 клубов, участвовавшие в прошлом сезоне, продолжат выступление в лиге: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

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