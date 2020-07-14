В Единой лиге ВТБ выбрали руководителей, назвали дату и число участников нового сезона

Совет Единой лиги ВТБ на заседании 14 июля утвердил ряд ключевых решений. Ключевым из них стало переизбрание Сергея Кущенко на пост президента организации, на должность генерального директора — Илоны Корстин. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 начнётся 20 сентября. По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд. Победителя выявят в плей-офф в серии до трёх побед по схеме 2-2-1.
Также утверждено, что все 13 клубов, участвовавшие в прошлом сезоне, продолжат выступление в лиге: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).
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