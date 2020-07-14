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Моня поделился подробностями о работе с Куртинайтисом

Моня поделился подробностями о работе с Куртинайтисом
Баскетбол / Евролига 0

Капитан «Химок» Сергей Моня рассказал о работе с главным тренером подмосковной команды Римасом Куртинайтисом.

«Римас прошёл серьёзную школу баскетбола. Немного среди тренеров найдётся олимпийских чемпионов. Его фирменным приёмом был бросок из-за дуги. На тренировках он нередко предлагает покидать на спор и при этом может дать фору. Мы работаем вместе семь лет, я хорошо понимаю Куртинайтиса, знаю его требования. В отношениях с тренером бывают разные рабочие моменты. Он может войти в положение игрока, выслушать. У нас принято всё говорить в лицо и никогда за спиной», — приводит слова Мони портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, олимпийский чемпион, легенда «Жальгириса» и сборной СССР Куртинайтис 15 мая отметил 60-летний юбилей.

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