Два игрока ЦСКА вошли в сборную Евролиги по итогам голосования болельщиков

Болельщики баскетбола две недели голосовали за любимых игроков на сайте Евролиги, чтобы определить стартовую пятёрку сезона-2019/2020. По итогам опроса первое место в нём занял Шейн Ларкин. Он получил 13,1% голосов. Также в сборную Евролиги включены два представителя московского ЦСКА — Майк Джеймс и Никола Милутинов.
В сборную Евролиги сезона-2019/2020 вошли: Ник Калатес (5,0%, «Панатинаикос», перешёл в «Барселону»), Майк Джеймс (6,7%, ЦСКА), Шейн Ларкин (13,1%, «Анадолу Эфес»), Никола Миротич (10,8%, «Барселона») и Никола Милутинов (6,7%, «Олимпиакос», перешёл в ЦСКА).
В первом туре Евролиги сезона-2020/2021 московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи пройдут 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».
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