Медведенко: не могу сказать, что у Коби были настоящие друзья. Он этого не понимал
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко поделился подробностями о взаимоотношениях с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
«Очень хорошо сложились отношения с Коби Брайантом. Я попал в тот период, когда он ещё не был такой легендой. Мы были с ним одного возраста.
Я его поддержал в тот период, когда у него была ситуация с девушкой и судами. Ему это очень понравилось. Поэтому у нас были хорошие отношения.
Не могу сказать, что у Коби были настоящие друзья. Он сам по себе, фанатик спорта. Он этого не понимал, всю энергию бросал на то, чтобы реализовать себя в баскетболе», — рассказал Медведенко в интервью YouTube-каналу Do Best!..
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