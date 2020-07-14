Медведенко: не могу сказать, что у Коби были настоящие друзья. Он этого не понимал

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко поделился подробностями о взаимоотношениях с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.



«Очень хорошо сложились отношения с Коби Брайантом. Я попал в тот период, когда он ещё не был такой легендой. Мы были с ним одного возраста.



Я его поддержал в тот период, когда у него была ситуация с девушкой и судами. Ему это очень понравилось. Поэтому у нас были хорошие отношения.



Не могу сказать, что у Коби были настоящие друзья. Он сам по себе, фанатик спорта. Он этого не понимал, всю энергию бросал на то, чтобы реализовать себя в баскетболе», — рассказал Медведенко в интервью YouTube-каналу Do Best!..