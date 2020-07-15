Чемпион НБА Медведенко – о проблемах с алкоголем: все спортсмены через это проходят

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о проблемах профессиональных спортсменов с алкоголем.



«У меня с Владе Дивацом на закате его карьеры был разговор, он проводил свой последний сезон в «Лейкерс». Говорит: «Чувак, ты вот сидишь пьёшь и пьёшь – там пивко или ещё что-то. А потом в одно утро встаёшь с бодуна, подходишь к зеркалу, смотришь на себя и понимаешь, что ты – алкоголик, а до этого говорил себе, что ты можешь пить и остановиться, когда угодно». Все спортсмены через это проходят», – сказал Медведенко в интервью каналу Do Best в YouTube.



Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Также он провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.