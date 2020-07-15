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Появились новые подробности по судебному делу Зайона Уильямсона

Появились новые подробности по судебному делу Зайона Уильямсона
Баскетбол / НБА 0

Канадский агент из компании Maximum Management Group Славко Дурич стал фигурантом судебного дела в отношении тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, сообщает Sports Illustrated.

Дурич утверждает, что в 2018 году с ним связался человек, представившийся представителем семьи Уильямсонов. Дуричу якобы предложили процент от будущих доходов Уильямсона в 2018 году в обмен на мгновенную выплату $ 100 тыс. семье Уильямсона.

После получения маркетингового соглашения с семьёй Уильямсона и копии водительских прав игрока Дурич отправил деньги представителю семьи. При этом агент никогда не общался лицом к лицу с кем-либо, связанным с Уильямсоном. Дурич быстро понял, что это афера. После выплаты $ 100 тыс. телефонные номера людей, которые якобы представляли Уильямсона, стали недействительными.

Напомним, что в отношении Уильямсона уже длительное время ведутся судебные тяжбы с участием агентов. Ранее экс-агент Уильямсона Джина Форд из организации Prime Sports заявила, что игрок получил деньги и другие незаконные бонусы за сезон NCAA — 2018/2019 в университете Дьюк. Апелляционный суд штата Флорида на время остановил производство по делу Уильямсона о незаконном получении бонусов.

Согласно новому показанию под присягой, Уильямсон и его отчим в октябре 2018 года получили $ 400 тыс. в обмен на предоставление эксклюзивных маркетинговых прав другому агенту. Новый свидетель по делу Дональд Крайсс предоставил копию договора между Уильямсоном и канадским юридическим лицом Maximum Management Group. Окончательный вердикт по этому делу пока не вынесен.

Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. В первых 19 играх НБА после того, как оправился от разрыва мениска, Зайон набирал 23,6 очка, собирал 6,8 подбора и совершал 2,2 передачи.

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