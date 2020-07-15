«Баскония» хочет подписать одного из лучших снайперов Евролиги
«Баскония» заинтересована в услугах атакующего защитника «Панатинаикоса» Джиммера Фредетта, утверждает испанская Marca.
Напомним, президент «Панатинаикоса» Такис Триантопулос заявил, что Фредетт не вписывается в планы команды на следующий сезон, несмотря на то что его контракт истекает лишь в 2021 году.
В досрочно завершённом сезоне-2019/2020 Фредетт набирал 12,0 очка за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги, 52,5% двухочковых бросков и 95,5% штрафных. Один из нескольких игроков Евролиги, покоривший снайперскую гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% точности с игры, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных).
Ранее сообщалось об интересе к Фредетту со стороны московского ЦСКА.
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