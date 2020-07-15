Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гудайтис объяснил, почему выбрал переход в «Зенит» вместо «Реала»

Гудайтис объяснил, почему выбрал переход в «Зенит» вместо «Реала»
Баскетбол / Евролига 0

Новичок «Зенита» Артурас Гудайтис объяснил причину, по которой он выбрал санкт-петербургский клуб, а не мадридский «Реал».

«Для меня беседа с Хавьером Паскуалем была очень важна, поскольку я хотел узнать, как тренер видит меня в команде. У него очень мощная мотивация, как и у меня, чтобы сделать с «Зенитом» большой шаг вперёд в предстоящем сезоне. Есть цель, которая нас объединила. Могу сказать, что мы с ним быстро нашли общий язык.

С нетерпением жду приезда в Санкт-Петербург, обещаю приложить все силы для достижения самых высоких результатов с моим новым клубом

Действительно ли у меня были предложения от „Реала? Да, у меня были и другие предложения, но я понял, что в «Зените» получу больше возможностей для развития“, — приводят слова Артураса Гудайтиса „Известия“.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020