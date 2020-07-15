Гудайтис объяснил, почему выбрал переход в «Зенит» вместо «Реала»

Новичок «Зенита» Артурас Гудайтис объяснил причину, по которой он выбрал санкт-петербургский клуб, а не мадридский «Реал».
«Для меня беседа с Хавьером Паскуалем была очень важна, поскольку я хотел узнать, как тренер видит меня в команде. У него очень мощная мотивация, как и у меня, чтобы сделать с «Зенитом» большой шаг вперёд в предстоящем сезоне. Есть цель, которая нас объединила. Могу сказать, что мы с ним быстро нашли общий язык.
С нетерпением жду приезда в Санкт-Петербург, обещаю приложить все силы для достижения самых высоких результатов с моим новым клубом
Действительно ли у меня были предложения от „Реала? Да, у меня были и другие предложения, но я понял, что в «Зените» получу больше возможностей для развития“, — приводят слова Артураса Гудайтиса „Известия“.
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