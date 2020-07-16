Никола Йокич рассказал, сколько веса сбросил во время перерыва в НБА

Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, сколько килограммов он сбросил за время пандемии.



«Я не думаю, что должен рассказывать про свои килограммы и вес. Это командная политика, и мне нравится это», — отметил Йокич.



Спустя какое-то время он всё же признался, что потерял только три-пять фунтов, учитывая, что за сезон теряет 20-25 фунтов за счёт диеты и физических упражнений.



«Что касается фотографий, то я вижу, что люди не видят изменений. Я не потерял столько веса на карантине из-за пандемии», — добавил Йокич.



Кроме того, Йокич рассказал об опыте заболевания коронавирусом.



«Это было совсем не сложно. Я был дома, со своей девушкой. Для нас это получилось что-то вроде отпуска», — приводит слова Йокича Fadeaway World.