Никола Йокич рассказал, сколько веса сбросил во время перерыва в НБА
Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, сколько килограммов он сбросил за время пандемии.
«Я не думаю, что должен рассказывать про свои килограммы и вес. Это командная политика, и мне нравится это», — отметил Йокич.
Спустя какое-то время он всё же признался, что потерял только три-пять фунтов, учитывая, что за сезон теряет 20-25 фунтов за счёт диеты и физических упражнений.
«Что касается фотографий, то я вижу, что люди не видят изменений. Я не потерял столько веса на карантине из-за пандемии», — добавил Йокич.
Кроме того, Йокич рассказал об опыте заболевания коронавирусом.
«Это было совсем не сложно. Я был дома, со своей девушкой. Для нас это получилось что-то вроде отпуска», — приводит слова Йокича Fadeaway World.
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