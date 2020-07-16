Гомельский рассказал, почему у Бертанса получился неудачный сезон в «Химках»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что слабый сезон в исполнении латвийского защитника подмосковных «Химок» Дайриса Бертанса связан с тем, что тренер неэффективно использовал игрока.
«Позиция основного атакующего защитника в Химках занята Шведом. А для Бертанса нужны были дополнительные схемы в позиционном нападении, ведь его главный козырь — дальний бросок. Думаю, что относительная неудача Бертанса в сезоне — вина тренера», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Бертанс в Евролиге из-за травм отыграл всего семь матчей. В среднем он проводил на паркете 17 минут, набирая 4,6 очка и отдавая 1,1 передачи при точности дальних бросков 42,9%.
В Единой лиге ВТБ латвийский защитник сыграл 13 матчей и в среднем набирал 8,8 очка, делал 2,8 передачи, проводя на площадке по 20 минут. Контракт Бертанса с «Химками» будет действовать ещё один сезон.
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